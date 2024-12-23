Зеленський розкритикував візит Фіцо до Путіна: За знижки на газ платять суверенітетом

Президент Володимир Зеленський вважає, що бажання словацького прем'єра Роберта Фіцо вести справи з Росією є питанням безпеки як для Словаччини, так і всієї Європи.

Про це він написав в X (Twitter), передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина.

"Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби", – написав він.

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Як розповів український президент, подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі.

Лідери зауважили, що Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше навпаки – хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи, а це значить, за словами Зеленського, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу.

"Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною", – наголосив президент.

За його словами, Фіцо навіть відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності. Тобто для нього це питання не є питанням безпеки, зазначив Зеленський.

"Отже, його ключова мета – вести справи з Росією, і саме це йому вигідно. Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?", – запитав президент України.

У неділю Роберт Фіцо приїхав до Москви для зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним. Він розповів, що інформував лідерів ЄС про свій візит.

Президент Литви Гітанас Науседа виступив із критикою візиту Фіцо, також негативно відреагувала й Чехія.