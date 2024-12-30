Як влада Румунії "допомагає" обрати проросійського президента та як цього можна уникнути

Безпрецедентний крок румунської держави, яка скасувала президентські вибори вже під час проведення другого туру, здатен завести країну у ще глибшу кризу.

Після цього рішення загроза перемоги кандидата від Кремля лише зросла.

Про жорстке протистояння, яке розгорнеться у Румунії під час президентських виборів, шанси на перемогу Кремля або прозахідного кандидата, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Влада Румунії програє Кремлю, але не здається. Як скасовані вибори лише посилили проблеми країни. Далі – стислий її виклад.

Влада Румунії не бажає помічати головний сигнал від виборців. Сигнал про те, що країна потребує зміни старих, просякнутих корупцією еліт.

Реклама:

Саме через це виборці готові голосувати за будь-яку альтернативу, навіть проросійську.

Румунські еліти не готові випускати владу. І борються також із прозахідними, але не підконтрольними їм партіями.

Так, конкуренткою проросійського Келіна Джорджеску у скасованому другому турі виборів мала стати антипутінська і прозахідна, але теж опозиційна Елена Ласконі. Вона впевнена, що скасуванням виборів влада відібрала у неї перемогу.

А наприкінці грудня ліберальну партію USR, яку очолює Ласконі, викинули з коаліції, лишивши там тільки "старі" партії. Прем’єром став непопулярний Марчел Чолаку.

Коаліція визначила також спільного кандидата на нових виборах: ним став Крін Антонеску, колишній в.о. президента Румунії з неоднозначною репутацією, який свого часу виступав проти Заходу і НАТО, але потім змінив позицію. Зокрема, після 2014 року.

Для України влада Чолаку і Антонеску в Румунії – прийнятний варіант.

Вони обидва підтримують нашу державу у війні проти РФ. А коректність політичної боротьби – то вже не наша справа, тут вирішувати народу та політикам Румунії. Та біда в тому, що виборці можуть знову сказати владі "ні", а переможцем знову стане проросійський антисистемний популіст. І не обов’язково Джорджеску: у Кремля в Румунії є пристойна "лава запасних".

Якщо Антонеску протистоятиме агресивний новачок, то він матиме усі шанси програти. Навіть якщо цей опонент матиме відкрито проросійські погляди.

Хто ж може бути тим кандидатом-популістом, який знову приверне увагу виборців?

Можна з певністю прогнозувати, що Келіна Джорджеску, сенсаційного переможця попередніх виборів, до нових перегонів не допустять.

Але, крім нього, у росіян є лідер правопопулістської партії AUR Джордже Сіміон, що є неприховано антиукраїнським і антизахідним, але позитивне ставлення до Путіна він демонструє не настільки відкрито. Це дає Сіміону певний захист: цього року його допустили до виборів президента. А у 2025 році він цілком може об’єднати голоси тих, хто голосував за Джорджеску, а також ультраправий електорат – і стати президентом.

Особливо – якщо його суперником у другому турі стане Крін Антонеску, 65-річний кандидат зі складними епізодами в історії, висунутий дискредитованими партіями.

Потрібен хтось принципово новий, хто зміг би об’єднати і переконаних прозахідних виборців, і тих, хто прагне зміни поколінь у політиці Румунії. І така людина насправді вже є.

Це мер румунської столиці Нікушор Дан, який вже заявив, що готується до виборів президента.

Зараз кампанія лише на початковій фазі. Багато що залежить і від того, чи знайде Нікушор Дан чисті джерела фінансування, і від того, чи зрозуміють важливість моменту інші прозахідні кандидати (та ж Ласконі, якій варто було б утриматися від балотування, щоб не ділити голоси).

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Влада Румунії програє Кремлю, але не здається. Як скасовані вибори лише посилили проблеми країни.