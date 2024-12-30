Як влада Румунії "допомагає" обрати проросійського президента та як цього можна уникнути
Новини — Понеділок, 30 грудня 2024, 14:00 —
Безпрецедентний крок румунської держави, яка скасувала президентські вибори вже під час проведення другого туру, здатен завести країну у ще глибшу кризу.
Після цього рішення загроза перемоги кандидата від Кремля лише зросла.
Про жорстке протистояння, яке розгорнеться у Румунії під час президентських виборів, шанси на перемогу Кремля або прозахідного кандидата, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Влада Румунії програє Кремлю, але не здається. Як скасовані вибори лише посилили проблеми країни. Далі – стислий її виклад.
Влада Румунії не бажає помічати головний сигнал від виборців. Сигнал про те, що країна потребує зміни старих, просякнутих корупцією еліт.
Саме через це виборці готові голосувати за будь-яку альтернативу, навіть проросійську.
Румунські еліти не готові випускати владу. І борються також із прозахідними, але не підконтрольними їм партіями.
Так, конкуренткою проросійського Келіна Джорджеску у скасованому другому турі виборів мала стати антипутінська і прозахідна, але теж опозиційна Елена Ласконі. Вона впевнена, що скасуванням виборів влада відібрала у неї перемогу.
А наприкінці грудня ліберальну партію USR, яку очолює Ласконі, викинули з коаліції, лишивши там тільки "старі" партії. Прем’єром став непопулярний Марчел Чолаку.
Коаліція визначила також спільного кандидата на нових виборах: ним став Крін Антонеску, колишній в.о. президента Румунії з неоднозначною репутацією, який свого часу виступав проти Заходу і НАТО, але потім змінив позицію. Зокрема, після 2014 року.
Для України влада Чолаку і Антонеску в Румунії – прийнятний варіант.
Вони обидва підтримують нашу державу у війні проти РФ. А коректність політичної боротьби – то вже не наша справа, тут вирішувати народу та політикам Румунії. Та біда в тому, що виборці можуть знову сказати владі "ні", а переможцем знову стане проросійський антисистемний популіст. І не обов’язково Джорджеску: у Кремля в Румунії є пристойна "лава запасних".
Якщо Антонеску протистоятиме агресивний новачок, то він матиме усі шанси програти. Навіть якщо цей опонент матиме відкрито проросійські погляди.
Хто ж може бути тим кандидатом-популістом, який знову приверне увагу виборців?
Можна з певністю прогнозувати, що Келіна Джорджеску, сенсаційного переможця попередніх виборів, до нових перегонів не допустять.
Але, крім нього, у росіян є лідер правопопулістської партії AUR Джордже Сіміон, що є неприховано антиукраїнським і антизахідним, але позитивне ставлення до Путіна він демонструє не настільки відкрито. Це дає Сіміону певний захист: цього року його допустили до виборів президента. А у 2025 році він цілком може об’єднати голоси тих, хто голосував за Джорджеску, а також ультраправий електорат – і стати президентом.
Особливо – якщо його суперником у другому турі стане Крін Антонеску, 65-річний кандидат зі складними епізодами в історії, висунутий дискредитованими партіями.
Потрібен хтось принципово новий, хто зміг би об’єднати і переконаних прозахідних виборців, і тих, хто прагне зміни поколінь у політиці Румунії. І така людина насправді вже є.
Це мер румунської столиці Нікушор Дан, який вже заявив, що готується до виборів президента.
Зараз кампанія лише на початковій фазі. Багато що залежить і від того, чи знайде Нікушор Дан чисті джерела фінансування, і від того, чи зрозуміють важливість моменту інші прозахідні кандидати (та ж Ласконі, якій варто було б утриматися від балотування, щоб не ділити голоси).
Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Влада Румунії програє Кремлю, але не здається. Як скасовані вибори лише посилили проблеми країни.