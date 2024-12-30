Как власти Румынии "помогают" избрать пророссийского президента и как этого можно избежать

Беспрецедентный шаг румынского государства, которое отменило президентские выборы уже во время проведения второго тура, способен завести страну в еще более глубокий кризис.

После этого решения угроза победы кандидата от Кремля только возросла.

О жестком противостоянии, которое развернется в Румынии во время президентских выборов, шансах на победу Кремля или прозападного кандидата, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Власти Румынии проигрывают Кремлю, но не сдаются. Как отменена выборов только усугубила проблемы страны. Далее – краткое ее изложение.

Власти Румынии не желают замечать главный сигнал от избирателей. Сигнал о том, что страна нуждается в смене старых, пропитанных коррупцией элит.

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Именно поэтому избиратели готовы голосовать за любую альтернативу, даже пророссийскую.

Румынские элиты не готовы выпускать власть. И борются также с прозападными, но не подконтрольными им партиями.

Так, конкуренткой пророссийского Кэлина Джорджеску в отмененном втором туре выборов должна была стать антипутинская и прозападная, но тоже оппозиционная Елена Ласкони. Она уверена, что отменой выборов власть отобрала у нее победу.

А в конце декабря либеральную партию USR, которую возглавляет Ласкони, выбросили из коалиции, оставив там только "старые" партии. Премьером стал непопулярный Марчел Чолаку.

Коалиция определила также общего кандидата на новых выборах: им стал Крин Антонеску, бывший и.о. президента Румынии с неоднозначной репутацией, который в свое время выступал против Запада и НАТО, но потом изменил позицию. В частности, после 2014 года.

Для Украины власть Чолаку и Антонеску в Румынии – приемлемый вариант.

Они оба поддерживают наше государство в войне против РФ. А корректность политической борьбы – это уже не наше дело, здесь решать народу и политикам Румынии. Но беда в том, что избиратели могут снова сказать власти "нет", а победителем снова станет пророссийский антисистемный популист. И не обязательно Джорджеску: у Кремля в Румынии есть приличная "скамейка запасных".

Если Антонеску будет противостоять агрессивный новичок, то он будет иметь все шансы проиграть. Даже если этот оппонент будет иметь открыто пророссийские взгляды.

Кто же может быть тем кандидатом-популистом, который снова привлечет внимание избирателей?

Можно с уверенностью прогнозировать, что Келина Джорджеску, сенсационного победителя предыдущих выборов, к новой гонке не допустят.

Но, кроме него, у россиян есть лидер правопопулистской партии AUR Джордже Симион, который является неприкрыто антиукраинским и антизападным, но положительное отношение к Путину он демонстрирует не столь открыто. Это дает Симиону определенную защиту: в этом году его допустили к выборам президента. А в 2025 году он вполне может объединить голоса тех, кто голосовал за Джорджеску, а также ультраправый электорат – и стать президентом.

Особенно – если его соперником во втором туре станет Крин Антонеску, 65-летний кандидат со сложными эпизодами в истории, выдвинутый дискредитированными партиями.

Нужен кто-то принципиально новый, кто смог бы объединить и убежденных прозападных избирателей, и тех, кто стремится к смене поколений в политике Румынии. И такой человек на самом деле уже есть.

Это мэр румынской столицы Никушор Дан, который уже заявил, что готовится к выборам президента.

Сейчас кампания только на начальной фазе. Многое зависит и от того, найдет ли Никушор Дан чистые источники финансирования, и от того, поймут ли важность момента другие прозападные кандидаты (та же Ласкони, которой стоило бы воздержаться от баллотирования, чтобы не делить голоса).

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Власти Румынии проигрывают Кремлю, но не сдаются. Как отменена выборов только усугубила проблемы страны.