Лідер ультраправих Румунії, який мітить у президенти, проти передачі Patriot Україні

Лідер ультраправої партії "Альянс за союз румунів" (AUR) Джордж Сіміон, який нещодавно заявив про президентські амбіції, різко розкритикував рішення про передання Україні румунської системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав у відео, опублікованому у Facebook, пише "Європейська правда".

За словами Сіміона, система Patriot "повинна залишитись для захисту румунів, і Румунія не повинна вступати в жодну війну".

"Ми перебуваємо в розпалі президентської кампанії. Вибори відбудуться 15 вересня. Я прошу всіх румунських посадовців ухвалити це рішення (про передачу Patriot. – Ред.) тільки після обрання нового президента Румунії", – додав він.

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Минулого тижня лідер AUR першим оголосив про свою кандидатуру на посаду президента Румунії. Опитування дають йому 13,5% підтримки й ставлять на третє місце після нинішнього заступника генсека НАТО Мірчі Джоане та прем'єр-міністра Марчела Чолаку.

У 2023 році СБУ підтвердила заборону в'їзду в Україну для Сіміону. Рішення ухвалили "в інтересах нацбезпеки".

Нагадаємо, у Румунії 20 червня офіційно ухвалили рішення про передачу Україні однієї системи Patriot, попри те, що румунське Міністерство оборони не схвалювало такого кроку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Румунії й закликав інших союзників наслідувати її приклад.