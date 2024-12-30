У Німеччині перед Новим роком побільшало інцидентів з піротехнікою

Поліція та пожежники збільшили свої оперативні сили по всій Німеччині у зв'язку з надзвичайною ситуацією, що склалася напередодні Нового року, повідомляють про перші інциденти.

Про це, як пише "Європейська правда", передає Welt.

Зокрема невідомі обстріляли піротехнікою поліцейський патруль у Берліні.

Спочатку в неділю ввечері в районі Кройцберг людина в масці кинула дерев'яну дошку в патрульну машину, яка зупинилася на червоне світло. Потім інші люди в масках обстріляли машину піротехнічними засобами.

Реклама:

Водій від'їхав, дістався до безпечного місця і не постраждав. Повідомляється, що транспортний засіб отримав незначні пошкодження. Підозрюваним вдалося втекти.

Під час поліцейської операції в Пфорцгаймі поліцейський і ще один чоловік отримали акустичну травму, ймовірно, від вибуху петарди. Слідчі шукають свідків інциденту.

Під час прикордонного контролю напередодні святкування нового року поліція Баварії вилучила велику кількість нелегальних феєрверків. Особливо велика кількість надійшла з Чехії. У районі Нойштадт офіцери конфіскували у мандрівників сотні петард, ракет і пускових батарей загальною вибуховою масою понад 43 кілограми.

Загалом по всій країні збільшили присутність на вулицях правоохоронців, які мають запобігати насильству під час святкування Нового року, що у Німеччині традиційно супроводжується використанням великої кількості піротехнічних засобів.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер оголосила, що вживатиме послідовних заходів проти насильства або заворушень у новорічну ніч. Вона "повністю підтримує поліцію, якщо вони будуть вживати послідовних заходів проти учасників заворушень або жорстоких злочинців".

Нагадаємо, міська влада нідерландського міста Гаага заборонила новорічні феєрверки довкола кварталу Тарвекамп, де потужний вибух зруйнував секцію будинку і спричинив загибель шести людей.