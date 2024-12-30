В Германии перед Новым годом увеличилось количество инцидентов с пиротехникой

Полиция и пожарные увеличили свои оперативные силы по всей Германии в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся накануне Нового года, сообщают о первых инцидентах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает Welt.

В частности неизвестные обстреляли пиротехникой полицейский патруль в Берлине.

Сначала в воскресенье вечером в районе Кройцберг человек в маске бросил деревянную доску в патрульную машину, которая остановилась на красный свет. Затем другие люди в масках обстреляли машину пиротехническими средствами.

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Водитель отъехал, добрался до безопасного места и не пострадал. Сообщается, что транспортное средство получило незначительные повреждения. Подозреваемым удалось скрыться.

Во время полицейской операции в Пфорцхайме полицейский и еще один человек получили акустическую травму, вероятно, от взрыва петарды. Следователи ищут свидетелей инцидента.

Во время пограничного контроля накануне празднования нового года полиция Баварии изъяла большое количество нелегальных фейерверков. Особенно большое количество поступило из Чехии. В районе Нойштадт офицеры конфисковали у путешественников сотни петард, ракет и пусковых батарей общей взрывной массой более 43 килограммов.

В целом по всей стране увеличили присутствие на улицах правоохранителей, которые должны предотвращать насилие во время празднования Нового года, что в Германии традиционно сопровождается использованием большого количества пиротехнических средств.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер объявила, что будет принимать последовательные меры против насилия или беспорядков в новогоднюю ночь. Она "полностью поддерживает полицию, если они будут принимать последовательные меры против участников беспорядков или жестоких преступников".

Напомним, городские власти нидерландского города Гаага запретили новогодние фейерверки вокруг квартала Тарвекамп, где мощный взрыв разрушил секцию дома и вызвал гибель шести человек.