У Гаазі заборонили новорічні феєрверки довкола кварталу, де стався потужний вибух у будинку

Міська влада нідерландського міста Гаага заборонила новорічні феєрверки довкола кварталу Тарвекамп, де потужний вибух зруйнував секцію будинку і спричинив загибель шести людей.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Міська влада задовольнила клопотання кількох містян і заборонила запуск новорічних феєрверків у районі кварталу Тарвекамп на півночі міста, де внаслідок потужного вибуху в житловому будинку загинули шестеро людей і від вибухової хвилі постраждали довколишні будинки.

Рішення аргументували тим, що людям з постраждалого кварталу потрібен спокій і час, щоб оговтатися після подій.

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Встановлення причин вибуху ще триває. Поліція підозрює злочин і повідомляла про затримання чотирьох підозрюваних у причетності до події.

У суботу в церкві неподалік місто організувало закриту зустріч для постраждалих, туди прийде також мер Гааги.

У столиці Латвії Ризі цьогоріч вирішили знову відмовитися від феєрверків на День незалежності і новорічні свята через війну Росії проти України.