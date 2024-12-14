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У Гаазі заборонили новорічні феєрверки довкола кварталу, де стався потужний вибух у будинку

Новини — Субота, 14 грудня 2024, 12:33 — Марія Ємець

Міська влада нідерландського міста Гаага заборонила новорічні феєрверки довкола кварталу Тарвекамп, де потужний вибух зруйнував секцію будинку і спричинив загибель шести людей. 

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Міська влада задовольнила клопотання кількох містян і заборонила запуск новорічних феєрверків у районі кварталу Тарвекамп на півночі міста, де внаслідок потужного вибуху в житловому будинку загинули шестеро людей і від вибухової хвилі постраждали довколишні будинки. 

Рішення аргументували тим, що людям з постраждалого кварталу потрібен спокій і час, щоб оговтатися після подій. 

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Встановлення причин вибуху ще триває. Поліція підозрює злочин і повідомляла про затримання чотирьох підозрюваних у причетності до події. 

У суботу в церкві неподалік місто організувало закриту зустріч для постраждалих, туди прийде також мер Гааги. 

У столиці Латвії Ризі цьогоріч вирішили знову відмовитися від феєрверків на День незалежності і новорічні свята через війну Росії проти України. 

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Нідерланди ЄвроЖиття
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