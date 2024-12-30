Трамп програв апеляцію на вирок, що вимагав від нього сплатити $5 млн за домагання

Федеральний апеляційний суд у понеділок підтримав вердикт у розмірі 5 мільйонів доларів, який письменниця Джин Керролл виграла у Дональда Трампа, коли присяжні визнали його винним у сексуальному домаганні, а потім наклепі на колишню колумністку журналу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Колегія з трьох суддів 2-го окружного апеляційного суду США на Манхеттені одноголосно відхилила аргумент Трампа про те, що суддя першої інстанції не повинен був давати присяжним можливість почути докази про нібито минулі сексуальні злочини республіканця, що робить судовий процес і вирок несправедливими.

Суд заявив, що докази, в тому числі вихваляння Трампа своєю сексуальною доблестю на відео "Access Hollywood", яке з'явилося під час президентської кампанії 2016 року, встановили "повторювану, ідіосинкратичну модель поведінки", що узгоджується зі звинуваченнями Керролл.

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"Беручи до уваги записи в цілому і враховуючи сильні сторони справи пані Керролл, ми не переконані, що будь-яка заявлена помилка або комбінація помилок у рішеннях окружного суду щодо доказів вплинула на суттєві права пана Трампа", – йдеться в непідписаному рішенні суду.

Вирок, винесений у травні 2023 року, став наслідком інциденту, що стався 1996 року в роздягальні універмагу Bergdorf Goodman на Мангеттені, де Керролл, якій зараз 81 рік, заявила, що Трамп зґвалтував її, а також публікації у Truth Social у жовтні 2022 року, в якій Трамп назвав заяву Керролл містифікацією.

Хоча присяжні у федеральному суді Манхеттена не визнали, що 78-річний Трамп вчинив зґвалтування, вони присудили колишній колумністці журналу Elle 2,02 мільйона доларів за сексуальне домагання і 2,98 мільйона доларів за наклеп.

У січні інший склад присяжних зобов'язав Трампа виплатити Керролл 83,3 мільйона доларів за наклеп і шкоду, заподіяну її репутації в червні 2019 року, коли він вперше заперечував її заяву про зґвалтування.