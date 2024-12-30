Трамп проиграл апелляцию на приговор, требовавший от него уплатить $5 млн за домогательства

Федеральный апелляционный суд в понедельник поддержал вердикт в размере 5 миллионов долларов, который писательница Джин Кэрролл выиграла у Дональда Трампа, когда присяжные признали его виновным в сексуальном домогательстве, а затем клевете на бывшую колумнистку журнала.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Коллегия из трех судей 2-го окружного апелляционного суда США на Манхэттене единогласно отклонила аргумент Трампа о том, что судья первой инстанции не должен был давать присяжным возможность услышать доказательства о якобы прошлых сексуальных преступлениях республиканца, что делает судебный процесс и приговор несправедливыми.

Суд заявил, что доказательства, в том числе восхваление Трампа своей сексуальной доблестью на видео "Access Hollywood", которое появилось во время президентской кампании 2016 года, установили "повторяющуюся, идиосинкратическую модель поведения", что согласуется с обвинениями Кэрролл.

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"Принимая во внимание записи в целом и учитывая сильные стороны дела госпожи Кэрролл, мы не убеждены, что любая заявленная ошибка или комбинация ошибок в решениях окружного суда в отношении доказательств повлияла на существенные права господина Трампа", – говорится в неподписанном решении суда.

Приговор, вынесенный в мае 2023 года, стал следствием инцидента, произошедшего в 1996 году в раздевалке универмага Bergdorf Goodman на Манхэттене, где Кэрролл, которой сейчас 81 год, заявила, что Трамп изнасиловал ее, а также публикации в Truth Social в октябре 2022 года, в которой Трамп назвал заявление Кэрролл мистификацией.

Хотя присяжные в федеральном суде Манхэттена не признали, что 78-летний Трамп совершил изнасилование, они присудили бывшей колумнистке журнала Elle 2,02 миллиона долларов за сексуальное домогательство и 2,98 миллиона долларов за клевету.

В январе другой состав присяжных обязал Трампа выплатить Кэрролл 83,3 миллиона долларов за клевету и ущерб, причиненный ее репутации в июне 2019 года, когда он впервые отрицал ее заявление об изнасиловании.