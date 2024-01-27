Трамп має заплатити ще понад $83 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях

Суд присяжних штату Нью-Йорк 26 січня зобов’язав експрезидента Дональда Трампа виплатити 83,3 мільйона доларів письменниці Джин Керролл, яка звинуватила його в домаганнях, за наклеп у період, коли він був у Білому домі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Окружний суддя Нью-Йорку ще восени минулого року визнав Трампа винним за позовом самої Керролл. Вона просила визнати наклепом слова тодішнього президента США у 2019 році про те, що той нібито ніколи з нею не бачився, а її книга з зізнаннями про домагання Трампа "має продаватися в розділі художньої літератури".

Присяжні мали визначитись із розміром компенсації. Сама Керролл просила 10 мільйонів доларів, але вони присудили Трампу 18,3 мільйона доларів компенсації та 65 мільйонів доларів штрафних збитків.

Експрезидент США був присутній у будівлі суду під час розгляду справи, але вийшов з неї до оголошення вердикту. Він назвав рішення присяжних "абсолютно безглуздим" і пообіцяв подати апеляцію.

Керролл звинуватила Трампа в зґвалтуванні ще у 2019 році, коли той був президентом, але розгляд справи почався у квітні 2023-го. Республіканець відмовився від свідчень у суді, а публічно повторював, що він не міг зґвалтувати Керролл, бо вона "не його тип".

У травні 2023 року Трампа визнали винним і зобов’язали сплатити 5 мільйонів доларів. Це рішення він не зміг оскаржити в суді.