Глава МЗС Польщі у соцмережах розкрив свою зарплату

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своїх соцмережах розкрив дані про розмір зарплати, яку отримує на посаді.

Відповідний допис міністр опублікував в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він опублікував скріншот зі свого банківського додатка з інформацією про переказ від Міністерства закордонних справ у грудні.

Miło, że rząd dostaje 5% podwyżki.

Dobrze, że wzrasta też płaca minimalna. pic.twitter.com/8g0R8NIHgF Реклама: December 30, 2024

На ньому видно, що Сікорський отримав 9 892 злотих (понад дві тисячі доларів).

"Приємно, що уряд отримує 5-відсоткову надбавку. Добре, що мінімальна заробітна плата також зростає", – прокоментував очільник МЗС Польщі.

У коментарях під дописом Сікорський додав, що він "не отримує миль, бонусів або надбавок від Міністерства закордонних справ".

"Я також не маю службової квартири чи депутатських надбавок, оскільки я не є парламентарем", – зазначив він.

Сікорський розповів, єдиним додатковим джерелом надходжень від МЗС є добові для поїздок за кордон, які становлять близько 45 євро за день перебування за кордоном.

Нещодавно Сікорський розповідав, що Польща хоче використати своє головування в Раді Європейського Союзу для зміцнення своїх позицій як однієї з п'яти найважливіших країн ЄС.