Глава МИД Польши в соцсетях раскрыл свою зарплату

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своих соцсетях раскрыл данные о размере зарплаты, которую получает в должности.

Соответствующее сообщение министр опубликовал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Он опубликовал скриншот из своего банковского приложения с информацией о переводе от Министерства иностранных дел в декабре.

На нем видно, что Сикорский получил 9 892 злотых (более двух тысяч долларов).

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Miło, że rząd dostaje 5% podwyżki.

Dobrze, że wzrasta też płaca minimalna. pic.twitter.com/8g0R8NIHgF – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 30, 2024

"Приятно, что правительство получает 5-процентную надбавку. Хорошо, что минимальная заработная плата также растет", – прокомментировал глава МИД Польши.

В комментариях под заметкой Сикорский добавил, что он "не получает миль, бонусов или надбавок от Министерства иностранных дел".

"Я также не имею служебной квартиры или депутатских надбавок, поскольку я не являюсь парламентарием", – отметил он.

Сикорский рассказал, единственным дополнительным источником поступлений от МИД являются суточные для поездок за границу, которые составляют около 45 евро за день пребывания за границей.

Недавно Сикорский рассказывал, что Польша хочет использовать свое председательство в Совете Европейского Союза для укрепления своих позиций как одной из пяти важнейших стран ЕС.