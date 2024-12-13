Сікорський розповів, як Польща використовуватиме своє головування в ЄС

Польща хоче використати своє головування в Раді Європейського Союзу для зміцнення своїх позицій як однієї з п'яти найважливіших країн ЄС.

Про це заявив у п'ятницю глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, якого цитує PAP, повідомляє "Європейська правда".

Окреслюючи пріоритети та діяльність МЗС у зв'язку з польським головуванням у Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2025 року, Сікорський розповів, що його відомство, серед іншого, організує низку неформальних зустрічей.

Серед таких заходів він назвав, неформальне засідання Ради міністрів закордонних справ за участю міністрів закордонних справ та високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

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"Ми плануємо 42 такі зустрічі" – додав очільник польського МЗС.

За його словами, Польща хоче використати час головування "для зміцнення нашої позиції як однієї з найважливіших, найактивніших країн-членів ЄС".

Сікорський заявив, що однією з цілей польського головування в Раді ЄС буде використання інструментів підтримки ЄС для розбудови оборонної інфраструктури, такої як "Східний щит".

Іншою метою є повне використання заморожених російських активів.

"Ми будемо шукати підтримки держав-членів для повного використання заморожених активів Центрального банку Росії на підтримку України. Ми не допустимо повернення до business as usual з Росією та Білоруссю до припинення агресії" – наголосив польський міністр.

Він оголосив, що Польща забезпечить "темп і якість" розширення ЄС на схід і південь, як в частині України, так і в частині Молдови та Західних Балкан.

"Ми будемо підтримувати проєвропейські прагнення грузинського народу. Ми хочемо, щоб ЄС і Туреччина зробили конкретні кроки до зближення". – підкреслив Сікорський.

Очільник МЗС підкреслив, що майбутнє головування Польщі в ЄС відбувається у надзвичайно складній міжнародній ситуації. Саме тому, за його словами, девізом головування є "Безпека, Європо".

Відтак, за словами очільника МЗС, робота головування буде зосереджена на максимальній підтримці України, збереженні нинішньої політики щодо Росії та Білорусі, а також на зміцненні безпеки та стійкості ЄС.

"Метою головування буде посилення санкцій ЄС проти агресорів: Росії та Білорусі, а також боротьба з їх обходом", – резюмував Сікорський.

Раніше Варшава повідомляла, що пріоритетами свого головування визначила безпеку, енергетику та конкурентоспроможність.