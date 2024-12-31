Італія виділяє 13 млн євро на підтримку енергетики України

Італія оголосила про виділення 13 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України на доручення від міністра закордонних справ Антоніо Таяні.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Італії, пише "Європейська правда".

Як зазначили в італійському зовнішньополітичному відомстві, це рішення "є важливим кроком у зусиллях із відновлення енергетичних систем", які були пошкоджені внаслідок російських атак.

"Внесок Італії – один із найбільших для однієї країни – допоможе стабілізувати електропостачання мільйонів українців, які постраждали від війни, у цей важкий час", – зазначили в МЗС Італії.

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Цим внеском Італія підтверджує свою незмінну підтримку стійкості енергетичного сектору України, додали у міністерстві.

"Зобов'язання Італії зробити внесок до Фонду припадає на вирішальний момент, коли тривають атаки на енергетичну інфраструктуру України. Цей внесок також свідчить про здатність Фонду швидко надати обладнання, якого так потребує країна", – йдеться у заяві.

Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи Міненерго та Європейської комісії навесні 2022 року.

На початку вересня Європейська комісія анонсувала виділення додаткових 40 млн євро Україні на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

А у листопаді Федеральне міністерство економіки Німеччини оголосило про надання ще 65 млн євро на ремонт української енергетичної інфраструктури.