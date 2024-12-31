Италия выделяет 13 млн евро на поддержку энергетики Украины
Италия объявила о выделении 13 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины по поручению от министра иностранных дел Антонио Таяни.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Италии, пишет "Европейская правда".
Как отметили в итальянском внешнеполитическом ведомстве, это решение "является важным шагом в усилиях по восстановлению энергетических систем", которые были повреждены в результате российских атак.
"Вклад Италии – один из крупнейших для одной страны – поможет стабилизировать электроснабжение миллионов украинцев, пострадавших от войны, в это трудное время", – отметили в МИД Италии.
Этим вкладом Италия подтверждает свою неизменную поддержку устойчивости энергетического сектора Украины, добавили в министерстве.
"Обязательство Италии сделать взнос в Фонд приходится на решающий момент, когда продолжаются атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Этот вклад также свидетельствует о способности Фонда быстро предоставить оборудование, в котором так нуждается страна", – говорится в заявлении.
Фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе Минэнерго и Европейской комиссии весной 2022 года.
В начале сентября Европейская комиссия анонсировала выделение дополнительных 40 млн евро Украине на фоне непрерывных российских атак на энергетическую инфраструктуру.
А в ноябре Федеральное министерство экономики Германии объявило о предоставлении еще 65 млн евро на ремонт украинской энергетической инфраструктуры.