США покарали осіб з Росії та Ірану, причетних до втручання у вибори

Міністерство фінансів США у вівторок, 31 грудня, оголосило про санкції проти осіб із Ірану та Росії, причетних до втручання в американські вибори.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Під американські санкції потрапив Центр виробництва когнітивного дизайну (Cognitive Design Production Center, CDPC), повʼязаний із Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.

Стверджується, що як мінімум з 2023 року CDPC планував операції впливу, спрямовані на розпалювання соціально-політичної напруженості серед американського електорату напередодні виборів у 2024 році.

Реклама:

Що стосується Росії, то під обмеження потрапив повʼязаний із російською військовою розвідкою московський "Центр геополітичної експертизи", заснований ідеологом євразійства Александром Дугіним.

У США встановили, що працівники центру безпосередньо співпрацюють з підрозділом ГРУ, який відповідає за диверсії проти Заходу, а його директор Валерій Коровін був причетний до спроб втручання в президентські вибори.

"Центр геополітичної експертизи" нібито стояв за поширенням у соцмережах фейкових відео, згенерованих штучним інтелектом, і маніпулятивним відео, яке очорнювало кандидата у віцепрезиденти від демократів Тіма Волца.

"Уряди Ірану та Росії націлилися на наші виборчі процеси та інститути і намагалися розділити американський народ за допомогою цілеспрямованих дезінформаційних кампаній", – прокоментував виконувач обовʼязків заступника міністра фінансів США Бредлі Сміт.

Американська розвідка влітку повідомляла, що іноземні вороги США намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.

У вересні 2024 року під санкції США потрапило керівництво російського пропагандистського каналу RT.