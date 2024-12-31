США наказали лиц из России и Ирана, причастных к вмешательству в выборы

Министерство финансов США во вторник, 31 декабря, объявило о санкциях против лиц из Ирана и России, причастных к вмешательству в американские выборы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минфина США.

Под американские санкции попал Центр производства когнитивного дизайна (Cognitive Design Production Center, CDPC), связанный с Корпусом стражей Исламской революции Ирана.

Утверждается, что как минимум с 2023 года CDPC планировал операции влияния, направленные на разжигание социально-политической напряженности среди американского электората накануне выборов в 2024 году.

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Что касается России, то под ограничения попал связанный с российской военной разведкой московский "Центр геополитической экспертизы", основанный идеологом евразийства Александром Дугиным.

В США установили, что сотрудники центра напрямую сотрудничают с подразделением ГРУ, которое отвечает за диверсии против Запада, а его директор Валерий Коровин был причастен к попыткам вмешательства в президентские выборы.

"Центр геополитической экспертизы" якобы стоял за распространением в соцсетях фейковых видео, сгенерированных искусственным интеллектом, и манипулятивным видео, которое очерняло кандидата в вице-президенты от демократов Тима Волца.

"Правительства Ирана и России нацелились на наши избирательные процессы и институты и пытались разделить американский народ с помощью целенаправленных дезинформационных кампаний", – прокомментировал исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Брэдли Смит.

Американская разведка летом сообщала, что иностранные враги США будут пытаться влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.

В сентябре 2024 года под санкции США попало руководство российского пропагандистского канала RT.