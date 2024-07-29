Розвідка США очікує спроб іноземного втручання в президентські вибори

Іноземні вороги США, за оцінкою американської розвідки, намагатимуться впливати на президентські вибори в листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.

Таку оцінку на брифінгу в понеділок, 29 липня, надав представник розвідки США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За словами співрозмовника журналістів, іноземні суб'єкти особливо зосереджені на "подіях, які відбулися цього місяця в контексті президентських виборів". Імовірно, йдеться про рішення Джо Байдена не переобиратись на другий термін і замах на експрезидента Дональда Трампа.

"Ми очікуємо, що ці суб’єкти пристосуються до цих подій і включать їх у свої наративи впливу, прагнучи підірвати демократичні інститути", – додав представник розвідки США.

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Він вказав, що Росія та Іран продовжують дотримуватись тієї ж стратегії, що й на попередніх виборах президента США: перша – дискредитує Демократичну партію, другий – намагається зірвати перемогу республіканців.

Серед потенційних інструментів впливу Москви й Тегерана співрозмовник журналістів назвав використання громадян США через підставні компанії та сайти, а також маркетингові та комунікаційні фірми.

Урядові структури Китаю, за його словами, використовують власні ІТ-компанії для посилення прихованого впливу на США та сіяння розбіжностей серед американців у соцмережах. Водночас, вважають у розвідці, китайський уряд, імовірно, не планує впливати саме на результати виборів.

Білий дім ще раніше висловлював занепокоєння можливим втручанням Росії в цьогорічні президентські вибори та пригрозив їй наслідками, якщо такі спроби відбудуться.

Більше про те, як Росія впливала на вибори-2020, читайте в архівному матеріалі "ЄвроПравди".