У Литві фіксують зменшення кількості громадян РФ, Білорусі та України, які проживають в країні

У Міністерстві внутрішніх справ Литви заявили, що фіксують зменшення кількості іноземців, що проживають в країні, зокрема громадян Білорусі, РФ та України.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Такі зміни у відомстві пояснюють посиленням міграційних заходів, запроваджених у Литві.

За даними литовського МВС, кількість громадян Росії скоротилася з 15 888 до 15 105, білорусів – з 62 167 до 59 399, українців – з 86 353 до 68 166.

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Тим часом до Литви продовжують активно прибувати громадяни Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану, при цьому кількість виданих їм дозволів на роботу скорочується.

Повідомляється, що в січні було схвалено 1750 заявок, а в жовтні – 904.

На тлі посилення контролю з боку Департаменту міграції над видачею іноземцям дозволів на тимчасове проживання в Литві, в поточному році анульованих дозволів або відмов у видачі дозволів було на 13 601 більше, ніж торік.

Станом на 1 грудня поточного року в Литві проживають 213 338 іноземців, які мають посвідку на проживання. Основна частка дозволів видана на підставі роботи – 111 725.

Нещодавно повідомляли, що у Литві найбільш прихильно ставляться до мігрантів з Білорусі та Литви.

Крім того, останнім часом у Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України.