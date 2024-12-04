В Литве фиксируют уменьшение количества граждан РФ, Беларуси и Украины, проживающих в стране

В Министерстве внутренних дел Литвы заявили, что фиксируют уменьшение количества иностранцев, проживающих в стране, в частности граждан Беларуси, РФ и Украины.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

Такие изменения в ведомстве объясняют усилением миграционных мер, введенных в Литве.

По данным литовского МВД, количество граждан России сократилось с 15 888 до 15 105, белорусов – с 62 167 до 59 399, украинцев – с 86 353 до 68 166.

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Между тем в Литву продолжают активно прибывать граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, при этом количество выданных им разрешений на работу сокращается.

Сообщается, что в январе было одобрено 1750 заявок, а в октябре – 904.

На фоне усиления контроля со стороны Департамента миграции над выдачей иностранцам разрешений на временное проживание в Литве, в текущем году аннулированных разрешений или отказов в выдаче разрешений было на 13 601 больше, чем в прошлом году.

По состоянию на 1 декабря текущего года в Литве проживают 213 338 иностранцев, имеющих вид на жительство. Основная доля разрешений выдана на основании работы – 111 725.

Недавно сообщалось, что в Литве наиболее благосклонно относятся к мигрантам из Беларуси и Литвы.

Кроме того, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.