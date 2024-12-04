Президент Литви затвердив новий уряд у неповному складі

Президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про завтердження нового уряду на чолі з представником соціал-демократів Гінтаутасом Палуцкасом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Науседа затвердив новий склад уряду без кандидатів від скандальної партії "Зоря Німану" на посади міністра юстиції та міністра довкілля.

Лідер партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс заявив, що у нього є альтернативні кандидати на посади міністрів.

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У новому уряді Литви Міністерство закордонних справ очолить радник президента Кястутіс Будріс, а Міністерство оборони – депутатка від соціал-демократів Довіле Шакалієне.

Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.

3 грудня Сейм Литви проголосував за зняття депутатської недоторканності з Жемайтайтіса.

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.