Президент Литвы утвердил новое правительство в неполном составе

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об утверждении нового правительства во главе с представителем социал-демократов Гинтаутасом Палуцкасом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Науседа утвердил новый состав правительства без кандидатов от скандальной партии "Заря Немана" на должности министра юстиции и министра окружающей среды.

Лидер партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что у него есть альтернативные кандидаты на должности министров.

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В новом правительстве Литвы Министерство иностранных дел возглавит советник президента Кястутис Будрис, а Министерство обороны – депутат от социал-демократов Довиле Шакалиене.

Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.

3 декабря Сейм Литвы проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Жемайтайтиса.

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.