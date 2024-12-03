У Литві позбавили недоторканності скандального депутата-антисеміта

Сейм Литви у вівторок, 3 грудня, проголосував за зняття депутатської недоторканності з лідера партії "Зоря Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса, якого звинувачують в антисемітизмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Відповідне рішення підтримав 101 депутат Сейму, ніхто не голосував проти.

Представники партії "Зоря Німану" покинули зал засідань під час голосування.

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З трибуни Сейму Жемайтайтіс заявив, що не згоден із запитом генерального прокурора.

"Це абсолютно політична справа, це абсолютна політична розправа", – сказав він.

Політик зазначив, що депутати Сейму непокояться через Грузію та Україну, але ніхто не замислюється про те, що відбувається в Палестині.

20 листопада генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене звернулася до Сейму з проханням позбавити недоторканності Ремігіюса Жемайтайтіса.

Також стало відомо, що проти Жемайтайтіса почали ще одне розслідування за підозрою в наклепі щодо литовської прем’єрки Інгріди Шимоніте.

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