У Литві позбавили недоторканності скандального депутата-антисеміта
Сейм Литви у вівторок, 3 грудня, проголосував за зняття депутатської недоторканності з лідера партії "Зоря Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса, якого звинувачують в антисемітизмі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Відповідне рішення підтримав 101 депутат Сейму, ніхто не голосував проти.
Представники партії "Зоря Німану" покинули зал засідань під час голосування.
З трибуни Сейму Жемайтайтіс заявив, що не згоден із запитом генерального прокурора.
"Це абсолютно політична справа, це абсолютна політична розправа", – сказав він.
Політик зазначив, що депутати Сейму непокояться через Грузію та Україну, але ніхто не замислюється про те, що відбувається в Палестині.
20 листопада генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене звернулася до Сейму з проханням позбавити недоторканності Ремігіюса Жемайтайтіса.
Також стало відомо, що проти Жемайтайтіса почали ще одне розслідування за підозрою в наклепі щодо литовської прем’єрки Інгріди Шимоніте.
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