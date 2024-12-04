Німеччина підтвердила зупинку інвестицій на розвиток Грузії через відкат демократії

Німеччина у зв’язку з антидемократичним розворотом грузинської влади призупинила інвестиції на розвиток Грузії до зміни ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила німецька міністерка з розвитку Свенья Шульце.

Вона оголосила, що у зв’язку з рішенням грузинської влади ставити євроінтеграцію на паузу, нових проєктів розвитку з Грузією не плануватимуть і не запускатимуть, також не будуть підписуватися нові угоди про надання позик.

Де-факто нових проєктів не обіцяли ще з травня, коли партія влади у Грузії ухвалила скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу".

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У відомстві зазначають, що досі проєкти були спрямовані на підтримку зближення Грузії з ЄС та економічний розвиток, підготовку фахівців для грузинських компаній, розвиток міст, енергетику, модернізацію водопостачання і водовідведення.

"Своїм рішенням уряд Грузії щонайменш тимчасово блокує шанс своїх громадян на європейське майбутнє. Переважна більшість грузинського народу виступає за вступ до ЄС. Щоденно люди у Тбілісі та інших містах виходять на вулиці, тому що виступають за європейську, відкриту Грузію… За цієї влади у Грузії конструктивна співпраця не може продовжуватися", – зазначила Свенья Шульце.

Нагадаємо, у Грузії вже майже тиждень тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС. Ввечері 3 грудня силовики знову почали жорсткий розгін протестувальників.

Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".