Германия подтвердила остановку инвестиций на развитие Грузии из-за отката демократии

Германия в связи с антидемократическим разворотом грузинских властей приостановила инвестиции на развитие Грузии до изменения ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила немецкая министр по развитию Свенья Шульце.

Она объявила, что в связи с решением грузинских властей ставить евроинтеграцию на паузу, новых проектов развития с Грузией не будут планировать и запускать, также не будут подписываться новые соглашения о предоставлении займов.

Де-факто новых проектов не обещали еще с мая, когда партия власти в Грузии приняла скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния".

Реклама:

В ведомстве отмечают, что до сих пор проекты были направлены на поддержку сближения Грузии с ЕС и экономическое развитие, подготовку специалистов для грузинских компаний, развитие городов, энергетику, модернизацию водоснабжения и водоотведения.

"Своим решением правительство Грузии как минимум временно блокирует шанс своих граждан на европейское будущее. Подавляющее большинство грузинского народа выступает за вступление в ЕС. Ежедневно люди в Тбилиси и других городах выходят на улицы, потому что выступают за европейскую, открытую Грузию... При этой власти в Грузии конструктивное сотрудничество не может продолжаться", – отметила Свенья Шульце.

Напомним, в Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Вечером 3 декабря силовики снова начали жесткий разгон протестующих.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".