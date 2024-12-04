Навіщо Київ різко підняв ставки у заявах щодо свого вступу до НАТО

Кілька місяців тому у Києві та дружніх західних столицях з’явився план, за яким груднева зустріч міністрів закордонних справ держав НАТО у Брюсселі мала стати поворотною у відносинах України та Альянсу, і це не перебільшення. Чутки та дискусії про те, що Україна може отримати офіційне запрошення до членства, були пов’язані саме з цією датою.

Але після перемоги на виборах Дональда Трампа попередні плани втратили сенс.

Утім, зустріч міністрів країн НАТО все одного стала знаковою – але у зовсім іншому сенсі.

Про те, що відбувалося на засіданні НАТО та навколо і як змінюється позиція України щодо вступу в Альянс, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка (з Брюсселя) Гарантії НАТО для України. Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося. Далі – стислий її виклад.

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Вчора, у день початку міністерської зустрічі НАТО, українське МЗС опублікувало розлогу офіційну заяву.

Документ опублікували з нагоди 30-річчя підписання сумнозвісного Будапештського меморандуму, але спрямований він саме на натовську зустріч.

Він описує оновлену детальну позицію України щодо вступу до НАТО.

В Міністерстві закордонних справ України наголошують, що "недалекоглядність" Будапештського меморандуму вдарила не лише по Україні, а й по світу загалом. Зокрема, нездатність Заходу зупинити російську агресію проти держави, що добровільно віддала свою ядерну зброю, знищила усі світові зусилля з ядерного роззброєння і підштовхнула інші держави до роздумів про набуття ядерного статусу.

В МЗС наголосили, що світова спільнота не має права повторити помилки 30-річної давнини і, ґрунтуючись на цій підставі, проголосили: "єдиною реальною гарантією безпеки та стримувальним фактором для подальшої агресії Росії… є лише повноправне членство України в НАТО".

А далі – офіційно фіксує відмову України від усіх інших варіантів безпекових гарантій, що можуть бути запропоновані Києву для убезпечення від російської агресії у майбутньому.

"Варіант двосторонніх гарантій від ядерних держав не розглядається", – пояснив, зокрема, один з представників команди президента.

Утім, можна припустити, що серед причин цього – не тільки гіркий досвід підписання Будапештського меморандуму, але й доволі слабка безпекова угода, укладена між Україною та США. Цей досвід засвідчив, наскільки невисокою є "стеля" двосторонніх гарантій від цієї ядерної держави.

Крім того, зараз відбуваються зміни у позиції України щодо обсягів вступу.

Президент України несподівано змінив позицію і двічі протягом тижня зробив заяви про те, що варіант "часткового вступу" є прийнятним: Україна може вступити в НАТО без дії статті 5 на всій території.

Ключова умова, за його словами, – те, що запрошення до вступу має бути надано для всієї території України.

Утім, питання вступу України вчора в Брюсселі не обговорювали.

Попри гучні заяви та "зливи" документів, на засіданні у вівторок дискусія була зосереджена не навколо членства, а на практичній допомозі Україні з боку союзників.

Зокрема – на домовленостях щодо ППО для захисту української енергетики.

Наразі сигнали щодо цього, отримані у Брюсселі – обережно оптимістичні.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка (з Брюсселя) Гарантії НАТО для України. Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося.