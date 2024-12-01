Зеленський: Україна може вступити в НАТО без дії статті 5 на всій території

Українська влада погоджується, що в разі вступу України в НАТО під час війни стаття 5 Північноатлантичного договору може поширюватись не на всю її територію.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в неділю, 1 грудня, з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Києві, передає кореспондент "Європейської правди".

Глава держави наголосив, що Україна ніколи юридично не визнає будь-якої окупації Росією своїх земель.

"Не може бути запрошення в НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а й що інші території – не українські. Тому Україна ніколи не піде на це. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій", – наголосив він.

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"Але ми розуміємо, що 5-та поправка (мається на увазі стаття 5 Північноатлантичного договору. – Ред.), коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залученні їх у війну", – додав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що офіційний Київ не отримував від партнерів будь-яких пропозицій про формат членства в Альянсі.

Цього тижня Зеленський уперше висловив готовність погодитись на заморозку війни з Росією, якщо НАТО запросить Україну в Альянс і надасть гарантії безпеки для підконтрольної Києву території.

Українська влада раніше визнавала, що Альянс не направить Києву запрошення про вступ до завершення війни, і говорила, що такий вступ відбудеться саме в межах міжнародно визнаних кордонів.

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