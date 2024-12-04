Зачем Киев резко поднял ставки в заявлениях о своем вступлении в НАТО

Несколько месяцев назад в Киеве и дружественных западных столицах появился план, по которому декабрьская встреча министров иностранных дел государств НАТО в Брюсселе должна была стать поворотной в отношениях Украины и Альянса, и это не преувеличение. Слухи и дискуссии о том, что Украина может получить официальное приглашение к членству, были связаны именно с этой датой.

Но после победы на выборах Дональда Трампа предыдущие планы потеряли смысл.

Впрочем, встреча министров стран НАТО все-равно стала знаковой – но в совсем другом смысле.

О том, что происходило на заседании НАТО и как меняется позиция Украины относительно вступления в Альянс, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Брюсселя) Гарантии НАТО для Украины. Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему так произошло. Далее – краткое ее изложение.

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Вчера, в день начала министерской встречи НАТО, украинский МИД опубликовал обширное официальное заявление.

Документ опубликовали по случаю 30-летия подписания печально известного Будапештского меморандума, но направлен он именно на натовскую встречу.

Он описывает обновленную детальную позицию Украины относительно вступления в НАТО.

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что "недальновидность" Будапештского меморандума ударила не только по Украине, но и по миру в целом. В частности, неспособность Запада остановить российскую агрессию против государства, добровольно отдавшего свое ядерное оружие, уничтожила все мировые усилия по ядерному разоружению и подтолкнула другие государства к размышлениям о приобретении ядерного статуса.

В МИД подчеркнули, что мировое сообщество не имеет права повторить ошибки 30-летней давности и, основываясь на этом основании, провозгласили: "единственной реальной гарантией безопасности и сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России... является только полноправное членство Украины в НАТО".

А дальше – официально фиксирует отказ Украины от всех других вариантов гарантий безопасности, которые могут быть предложены Киеву для защиты от российской агрессии в будущем.

"Вариант двусторонних гарантий от ядерных государств не рассматривается", – пояснил, в частности, один из представителей команды президента.

Впрочем, можно предположить, что среди причин этого – не только горький опыт подписания Будапештского меморандума, но и довольно слабое соглашение по безопасности, заключенное между Украиной и США. Этот опыт показал, насколько невысоким является "потолок" двусторонних гарантий от этой ядерной державы.

Кроме того, сейчас происходят изменения в позиции Украины относительно объемов вступления.

Президент Украины неожиданно изменил позицию и дважды в течение недели сделал заявления о том, что вариант "частичного вступления" является приемлемым: Украина может вступить в НАТО без действия статьи 5 на всей территории.

Ключевое условие, по его словам, – то, что приглашение к вступлению должно быть предоставлено для всей территории Украины.

Впрочем, вопросы вступления Украины вчера в Брюсселе не обсуждали.

Несмотря на громкие заявления и "сливы" документов, на заседании во вторник дискуссия была сосредоточена не вокруг членства, а на практической помощи Украине со стороны союзников.

В частности – на договоренностях по ПВО для защиты украинской энергетики.

Сейчас сигналы по этому поводу, полученные в Брюсселе – осторожно оптимистичные.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Брюсселя) Гарантии НАТО для Украины. Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему так произошло.