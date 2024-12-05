У Нідерландах переповнені в’язниці, затриманих будуть звільнять на три дні раніше

Уряд Нідерландів заявив, що в усіх в’язницях і поліційних дільницях більше немає місця для розміщення нових заарештованих та затриманих, відтак затриманих вирішили відправити додому на три дні раніше запланованого терміну.

Про це повідомляється на сайті нідерландського уряду, передає "Європейська правда".

Як зазначила державна секретарка з питань юстиції та безпеки Інгрід Коенраді, рішення скоротити термін затримання їй не подобається, проте – це єдиний спосіб продовжувати розміщувати нових засуджених та підозрюваних.

"Якщо ви вчинили злочин або вас підозрюють у цьому, вас заарештують і затримають. Це вкрай важливо для нашої правової держави", – акцентувала вона.

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Коенраді також зазначила, що "зробила усе можливе, щоб тюрми не були переповнені".

Вона додала, що вжиті заходи "були частково успішними", але тепер "можливості вичерпалися".

У заяві зазначається, що наразі затриманих у Нідерландах можуть звільнити від тимчасового ув’язнення на три дні раніше запланованого терміну.

Проте в уряді вважають, що в майбутньому кількість днів, дозволених для дострокового звільнення, "неминуче збільшиться".

Уряд пояснив дефіцит вільних камер довшими термінами ув’язнення, а також збільшенням засуджених з психічними проблемами та молодих людей. Крім того, дефіцит посилився через планові ремонти пенітенціарних установ.

Наразі Нідерланди розглядають різні варіанти, як розв’язати проблему, зокрема мають намір відновити закриті в’язниці та орендувати камери в Естонії.

В Естонії раніше порахували, що утримання іноземних ув'язнених у своїх в’язницях може принести країні 30 млн євро на рік.

Естонія входить до четвірки країн Євросоюзу з найнижчим рівнем злочинності й тому половина камер в естонських в'язницях порожня.

Наприкінці вересня повідомляли, що Нідерланди виявляють серйозний інтерес до оренди тюремних приміщень в Естонії.