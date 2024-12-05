В Нидерландах переполнены тюрьмы, задержанных будут освободят на три дня раньше

Правительство Нидерландов заявило, что во всех тюрьмах и полицейских участках больше нет места для размещения новых арестованных и задержанных, поэтому задержанных решили отправить домой на три дня раньше запланированного срока.

Об этом сообщается на сайте нидерландского правительства, передает "Европейская правда".

Как отметила государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности Ингрид Коэнради заявила, что решение сократить срок задержания ей не нравится, однако – это единственный способ продолжать размещать новых осужденных и подозреваемых.

"Если вы совершили преступление или вас подозревают в этом, вас арестуют и задержат. Это крайне важно для нашего правового государства", – акцентировала она.

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Коэнради также отметила, что "сделала все возможное, чтобы тюрьмы не были переполнены".

Она добавила, что принятые меры "были частично успешными", но теперь "возможности исчерпались".

В заявлении отмечается, что сейчас задержанных в Нидерландах могут освободить от временного заключения на три дня раньше запланированного срока.

Однако в правительстве считают, что в будущем количество дней, разрешенных для досрочного освобождения, "неизбежно увеличится".

Правительство объяснило дефицит свободных камер более длинными сроками заключения, а также увеличением осужденных с психическими проблемами и молодых людей. Кроме того, дефицит усилился из-за плановых ремонтов пенитенциарных учреждений.

Сейчас Нидерланды рассматривают различные варианты, как решить проблему, в частности намерены восстановить закрытые тюрьмы и арендовать камеры в Эстонии.

В Эстонии ранее посчитали, что содержание иностранных заключенных в своих тюрьмах может принести стране 30 млн евро в год.

Эстония входит в четверку стран Евросоюза с самым низким уровнем преступности и поэтому половина камер в эстонских тюрьмах пустует.

В конце сентября сообщалось, что Нидерланды проявляют серьезный интерес к аренде тюремных помещений в Эстонии.