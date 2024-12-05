У Німеччині заявили, що РФ лишиться найбільшою загрозою і в майбутньому

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав Росію найбільшою загрозою безпеці країни і підкреслив, що вона лишиться такою і в осяжному майбутньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр сказав під час виступу у Бундестазі, його цитує Tagesschau.

Він зазначив, що Росія перелаштувала свою економіку на воєнні рейки і виробляє для своєї армії від 1000 до 1500 танків щороку.

За словами Пісторіуса, це приблизно вдвічі більше, "ніж п'ять найбільших європейських країн разом узятих мають у своєму арсеналі".

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"Для нас очевидно одне: Росія є найбільшою загрозою нашій безпеці, і вона залишиться такою в осяжному майбутньому", – підкреслив очільник Міноборони Німеччини.

Раніше Пісторіус заявляв, що Росія вже деякий час збільшує свою присутність у Балтійському морі.

Цій заяві передували повідомлення ЗМІ про інцидент у Балтійському морі між російським кораблем і німецьким вертольотом, який виконував розвідувальну місію. Екіпаж російського корабля нібито випустив сигнальні боєприпаси.

Однак речник Міністерства оборони Німеччини відмовився коментувати цю інформацію.