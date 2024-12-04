Міноборони ФРН не підтверджує інцидент із росіянами в Балтійському морі

Речник Міністерства оборони Німеччини відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про нібито запуск Росією сигнальних ракет у бік німецького вертольота.

Коментар наводить газета Suddeutche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Речник німецького Міноборони на прохання прокоментувати інцидент у Балтійському морі заявив, що порушення правил на морі або в повітряному просторі час від часу трапляються.

"І тоді це справа Військово-морського флоту або Військово-повітряних сил, які реагують врівноважено і мають ефект деескалації", – додав він.

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Коментувати конкретну подію у Балтійському морі він не став.

ЗМІ раніше писали про інцидент у Балтійському морі між російським кораблем і німецьким вертольотом, який виконував розвідувальну місію. Екіпаж російського корабля нібито випустив сигнальні боєприпаси.

Сигнальні боєприпаси застосовують лише в надзвичайних ситуаціях. Подробиць інциденту наразі немає.

Балтійське море стало ареною протистояння Росії та НАТО у сфері шпигунства, а також захисту критичної інфраструктури.

ЗМІ раніше дізнались, як російські судна під прикриттям рутинної цивільної діяльності ймовірно збирають цінні дані про критичну інфраструктуру у Балтійському морі.