Міноборони ФРН не підтверджує інцидент із росіянами в Балтійському морі
Речник Міністерства оборони Німеччини відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про нібито запуск Росією сигнальних ракет у бік німецького вертольота.
Коментар наводить газета Suddeutche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".
Речник німецького Міноборони на прохання прокоментувати інцидент у Балтійському морі заявив, що порушення правил на морі або в повітряному просторі час від часу трапляються.
"І тоді це справа Військово-морського флоту або Військово-повітряних сил, які реагують врівноважено і мають ефект деескалації", – додав він.
Коментувати конкретну подію у Балтійському морі він не став.
ЗМІ раніше писали про інцидент у Балтійському морі між російським кораблем і німецьким вертольотом, який виконував розвідувальну місію. Екіпаж російського корабля нібито випустив сигнальні боєприпаси.
Сигнальні боєприпаси застосовують лише в надзвичайних ситуаціях. Подробиць інциденту наразі немає.
Балтійське море стало ареною протистояння Росії та НАТО у сфері шпигунства, а також захисту критичної інфраструктури.
ЗМІ раніше дізнались, як російські судна під прикриттям рутинної цивільної діяльності ймовірно збирають цінні дані про критичну інфраструктуру у Балтійському морі.