ЗМІ: Корабель РФ на Балтиці випустив сигнальні боєприпаси під час операції ВПС Німеччини

У Балтійському морі дійшло до інциденту між російським кораблем і німецьким військовим вертольотом.

Про це йдеться у публікації Welt, повідомляє "Європейська правда".

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок коротко згадала про цей інцидент в кулуарах зустрічі НАТО в Брюсселі. Однак вона не надала жодних подробиць.

Як довідалося німецьке агентство DPA від джерел у Брюсселі, німецький вертоліт виконував розвідувальну місію, коли екіпаж російського корабля випустив сигнальні боєприпаси.

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Додаткові обставини інциденту наразі не повідомляють.

Використання сигнальних боєприпасів насправді поширене лише в надзвичайних ситуаціях. Бербок зазначила, що Балтійським морем неодноразово проходять кораблі, які беруть участь в обході санкцій через російську загарбницьку війну проти України.

Бербок також оголосила, що буде посилено моніторинг трубопроводів і кабелів передачі даних у Балтійському морі. За її словами, буде розширено захист критичної інфраструктури за допомогою патрулів. Причина – збільшення кількості гібридних атак з боку Росії та її прихильників.

Нагадаємо, в середині листопада у шведській економічній зоні в Балтійському морі були пошкоджені два кабелі зв'язку – між Швецією і Литвою та між Фінляндією і Німеччиною.

Правоохоронці цих країн почали розслідування, й підозра, за неофіційною поки інформацією, впала на китайський суховантаж Yi Peng 3, що міг навмисне проволокти якір по дну Балтійського моря, аби пошкодити кабелі.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон направив офіційний запит до Китаю з проханням співпрацювати у розслідуванні пошкодження кабелів у Балтійському морі.