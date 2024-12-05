Президент Литви закликає до санкцій проти влади Грузії на рівні ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа закликає запровадити загальноєвропейські санкції проти представників влади Грузії, які причетні до розгону протестів в країні.

Про це він сказав в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа зазначив, що у неділю розмовляв з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і сказав, що потрібні не тільки національні заходи, а й санкції на рівні ЄС.

"Фон дер Ляєн із цим згодна, але ми поки що не впевнені, чи погодяться всі 27 країн ЄС на такі санкції, з огляду на позицію Угорщини в особі Віктора Орбана та деяких інших країн. Тому оголошення санкцій, а потім нездатність реалізувати їх у європейському масштабі означало б втрату європейського авторитету", – сказав він.

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Литовський президент переконаний, що необхідно, щоб демократичний світ відреагував на дії "Грузинської мрії".

"Їхні останні заяви і риторика мають антизахідний і проросійський характер, тому Європейський Союз загалом і Литва як конкретна держава Євросоюзу мають відреагувати дуже принципово", – підкреслив Науседа.

Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

5 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти Іванішвілі і 19 його поплічників. Він також закликав Європу та Америку діяти так само принципово.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".