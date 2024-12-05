Президент Литвы призывает к санкциям против властей Грузии на уровне ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает ввести общеевропейские санкции против представителей власти Грузии, которые причастны к разгону протестов в стране.

Об этом он сказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа отметил, что в воскресенье разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и сказал, что нужны не только национальные меры, но и санкции на уровне ЕС.

"Фон дер Ляйен с этим согласна, но мы пока не уверены, согласятся ли все 27 стран ЕС на такие санкции, учитывая позицию Венгрии в лице Виктора Орбана и некоторых других стран. Поэтому объявление санкций, а затем неспособность реализовать их в европейском масштабе означало бы потерю европейского авторитета", – сказал он.

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Литовский президент убежден, что необходимо, чтобы демократический мир отреагировал на действия "Грузинской мечты".

"Их последние заявления и риторика носят антизападный и пророссийский характер, поэтому Европейский Союз в целом и Литва как конкретное государство Евросоюза должны отреагировать очень принципиально", – подчеркнул Науседа.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

5 декабря, президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против части власти Грузии, поскольку та, по его словам, сдает страну главе Кремля Владимиру Путину.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".