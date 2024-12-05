Бербок в ОБСЄ закликала владу Грузії повернутися на європейський шлях

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого виступу в ОБСЄ висловила підтримку грузинам, які виходять на протести за європейське майбутнє для своєї країни, та закликала владу повернутися на цей шлях.

Як повідомляє "Європейська правда", її заяву наводить пресслужба МЗС.

Бербок привітала хоробрість грузинських громадян, які виходять на вулиці для захисту демократії і європейських цінностей.

"Заяви і дії влади Грузії віддаляють її від європейського шляху. Настав час, щоб уряд повернувся до нього", – закликала Анналена Бербок.

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У Грузії, як відомо, вже тиждень тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади ставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

У середу силовики провели обшуки в офісах низки опозиційних партій та затримали одного з опозиційних лідерів.

Держави Балтії першими оголосили національні санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів. Президент Литви закликає до такого кроку на рівні ЄС, а Нідерланди закликали призупинити безвізовий режим для Грузії.

5 грудня Україна запровадила санкції проти загалом 19 представників грузинської влади за "здачу Грузії Путіну". У списку опинилися у тому числі найвищі посадовці країни – прем’єр Іраклій Кобахідзе та фактичний керівник партії влади, олігарх Бідзіна Іванішвілі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".