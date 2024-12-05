Бербок в ОБСЕ призвала власти Грузии вернуться на европейский путь

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего выступления в ОБСЕ выразила поддержку грузинам, которые выходят на протесты за европейское будущее для своей страны, и призвала власти вернуться на этот путь.

Как сообщает "Европейская правда", ее заявление приводит пресс-служба МИД.

Бербок приветствовала храбрость грузинских граждан, которые выходят на улицы для защиты демократии и европейских ценностей.

"Заявления и действия властей Грузии отдаляют ее от европейского пути. Пришло время, чтобы правительство вернулось к нему", – призвала Анналена Бербок.

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В Грузии, как известно, уже неделю продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей ставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

В среду силовики провели обыски в офисах ряда оппозиционных партий и задержали одного из оппозиционных лидеров.

Государства Балтии первыми объявили национальные санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов. Президент Литвы призывает к такому шагу на уровне ЕС, а Нидерланды призвали приостановить безвизовый режим для Грузии.

5 декабря Украина ввела санкции против всего 19 представителей грузинской власти за "сдачу Грузии Путину". В списке оказались в том числе высшие должностные лица страны – премьер Ираклий Кобахидзе и фактический руководитель партии власти, олигарх Бидзина Иванишвили.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".