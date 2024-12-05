Не тільки Іванішвілі: до санкційного списку України увійшли прем'єр Грузії та ексгравець "Динамо"

Пресслужба президента України опублікувала указ Володимира Зеленського з повним списком грузинських посадовців, проти яких були запроваджені санкції.

Указ оприлюднений на сайті президента України, повідомляє "Європейська правда".

Крім олігарха і засновника партії влади "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі до списку також увійшли:

глава Служби держбезпеки Грузії Грігол Лілуашвілі;

мер Тбілісі і генеральний секретар партії влади "Грузинська мрія" Каха Каладзе, який в минулому грав за київський футбольний клуб "Динамо";

глава Апеляційного суду Грузії Міхаїл Чінчаладзе;

виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе;

глава МВС Вахтанг Гомелаурі;

ексгенпрокурор Отар Парцхаладзе;

власник телекомпанії "Імеді" Іраклій Рухадзе;

суддя Леван Мурусідзе;

депутати від "Грузинської мрії" Віктор Джапарідзе та Дімітрі Самхарадзе;

заступник міністра оборони Георгі Хаїндрава;

прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе;

державний повірений в Імереті Звіад Шаламберідзе;

суддя Шалва Тадумадзе;

віцепрем’єрка Тея Цулукіані та інші.

Усім фігурантам санкційного списку заборонили в’їзд до України терміном на 10 років, а також запровадили низку інших обмежень.

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Раніше Зеленський повідомив, що підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти Іванішвілі і 19 його поплічників. Він також закликав Європу та Америку діяти так само принципово.

Нагадаємо, у Грузії вже тиждень тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС.

Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".