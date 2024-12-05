Грузинська опозиція спільно звернулась до Іванішвілі, назвавши свої вимоги

Чотири опозиційні політичні об'єднання Грузії, які потрапили до парламенту за підсумками останніх виборів 26 грудня, опублікували спільне звернення до засновника й почесного голови "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

У спільному зверненні до Іванішвілі грузинська опозиція висунула дві вимоги, виконання яких, на їхню думку, є необхідним для виходу з кризи в країні.

Цими вимогами є негайне звільнення всіх затриманих під час акцій та припинення справ проти них, а також призначення нових парламентських виборів, які проведе новий, незалежний виборчий орган.

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"Перемога Грузії, нашої свободи, неминуча!" – йдеться у спільній заяві опозиційних політичних партій.

У Грузії, як відомо, вже тиждень тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади ставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

Водночас політична криза почалась одразу після парламентських виборів 26 жовтня, результатів яких опозиція не визнає, відмовившись від отриманих мандатів.

Провідні депутати Європарламенту нещодавно виступили проти ескалації репресій з боку грузинської влади проти демократичної опозиції та надмірного застосування сили проти мирних протестувальників.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".