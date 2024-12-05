Грузинская оппозиция совместно обратилась к Иванишвили, назвав свои требования

Четыре оппозиционных политических объединения Грузии, которые попали в парламент по итогам последних выборов 26 декабря, опубликовали совместное обращение к основателю и почетному председателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В совместном обращении к Иванишвили грузинская оппозиция выдвинула два требования, выполнение которых, по их мнению, необходимо для выхода из кризиса в стране.

Этими требованиями являются немедленное освобождение всех задержанных во время акций и прекращение дел против них, а также назначение новых парламентских выборов, которые проведет новый, независимый избирательный орган.

Реклама:

"Победа Грузии, нашей свободы, неизбежна!" – говорится в совместном заявлении оппозиционных политических партий.

В Грузии, как известно, уже неделю продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей ставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

В то же время политический кризис начался сразу после парламентских выборов 26 октября, результатов которых оппозиция не признает, отказавшись от полученных мандатов.

Ведущие депутаты Европарламента недавно выступили против эскалации репрессий со стороны грузинских властей против демократической оппозиции и чрезмерного применения силы против мирных протестующих.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".