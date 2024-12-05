У Європарламенті засудили посилення урядом Грузії репресій проти опозиції та протестувальників

Провідні депутати Європарламенту виступили проти ескалації репресій з боку грузинської влади проти демократичної опозиції та надмірного застосування сили проти мирних протестувальників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Із заявою, в якій засуджено дії влади Грузії, 5 грудня виступили голова комітету у закордонних справах Девід Макалістер, голова делегації в парламентському комітеті асоціації ЄС-Грузія Ніл Ушаков, голова делегації в Парламентській асамблеї Євронест Сергєй Лагодінскій і постійна доповідачка по Грузії комітету у закордонних справах Раса Юкнявічене.

"Ми засуджуємо ескалацію репресій з боку грузинської влади проти демократичної опозиції та надмірне застосування сили проти мирних протестувальників.

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Арешти опонентів і обшуки в офісах є частиною інструментарію авторитарних режимів і не мають місця в країні, яка прагне до членства в ЄС", – заявили євродепутати.

За їх словами, "Грузинська мрія" несе пряму відповідальність за безперервний демократичний відкат і драматичний зсув країни з європейського шляху всупереч волі переважної більшості народу.

"Ми закликаємо ЄС та його держави-члени запровадити персональні санкції проти всіх політичних лідерів "Грузинської мрії", які несуть відповідальність за порушення на виборах та подальші репресії проти грузинських громадян, які протестують на вулицях.

Крім того, ми нагадуємо про нашу вимогу запровадити цільові санкції проти Бідзіни Іванішвілі, який несе політичну відповідальність за хвилю репресій і призупинення процесу європейської інтеграції", – йдеться у заяві.

Також, за словами євродепутатів, Грузія потребує повторного проведення виборів, оскільки попередні були фальсифіковані.

Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

5 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти Іванішвілі і 19 його поплічників. Він також закликав Європу та Америку діяти так само принципово.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".