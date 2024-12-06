США, Філіппіни та Японія провели "морську діяльність" у Південнокитайському морі

Збройні сили США, Філіппін та Японії провели спільну морську діяльність у Південнокитайському морі.

Про це повідомляє Індо-Тихоокеанське командування США (USINDOPACOM), передає "Європейська правда".

Як зазначили військові, до тренувань залучили військову авіацію та бойові кораблі союзників, зокрема літак США P-8A Poseidon, філіппінські патрульні кораблі та есмінець японських морських сил самооборони.

Їхньою метою було посилення оперативної сумісності оборонних тактик, методів і процедур.

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У заяві акцентували, що США разом із союзниками та партнерами підтримують право на свободу судноплавства і польотів та інше законне використання морського та міжнародного повітряного простору, а також повагу до морських прав відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, влітку Військово-морські сили США і Франції проводили спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Крім того, Філіппіни і Німеччина зобов'язалися підписати угоду про оборонне співробітництво цього року, пообіцявши відстоювати міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також у серпні стало відомо, що НАТО посилює свою присутність у західній частині Тихого океану, відправляючи військові кораблі в нові місця для протидії Китаю.