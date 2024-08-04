Німеччина хоче укласти оборонну угоду з Філіппінами цього року

Філіппіни і Німеччина в неділю зобов'язалися підписати угоду про оборонне співробітництво цього року, пообіцявши відстоювати міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його філіппінський колега Гілберто Теодоро зобов'язалися встановити довгострокові відносини між своїми збройними силами, щоб розширити навчання і двосторонні обміни, вивчити можливості для розширення двосторонньої співпраці у сфері озброєнь і брати участь у спільних проєктах.

Вони зустрілися в Манілі під час першого візиту німецького міністра оборони.

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Теодоро сказав, що Філіппіни, які прагнуть модернізувати свої збройні сили для посилення зовнішньої оборони, "шукатимуть можливості залучити Німеччину як можливого постачальника цих можливостей".

Маніла і Берлін поглиблюють військові зв'язки на тлі загострення напруженості в останні місяці між Китаєм і Філіппінами, які обмінюються звинуваченнями щодо сутичок у спірних районах Південно-Китайського моря.

Китай висловив занепокоєння посиленням зв'язків між членами НАТО і такими азійськими країнами, як Японія, Південна Корея і Філіппіни, в той час як Вашингтон і його партнери розширюють подібні альянси і партнерства.

Раніше Німеччина офіційно стала вісімнадцятим членом очолюваного Сполученими Штатами Командування ООН (UNC), яке стежить за дотриманням перемир’я між Північною та Південною Кореями після війни 1950-1953 років.

Німеччина стала першим новим членом UNC з 2013 року, коли до сил долучилась Італія.

UNC – це багатонаціональні військові сили, які контролюють ситуацію в демілітаризованій зоні (ДМЗ) між Південною і Північною Кореєю. Країни формально залишаються в стані війни, але між ними діє перемир’я.

Сили ООН були створені у 1950 році. Їхнім завданням є забезпечення перемир'я та одночасне підтримання зв'язку з Північною Кореєю. Вони також зобов'язані допомагати захищати Південну Корею в разі конфлікту.

Посилення UNC відбувається в час усе більшої напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні з огляду на зростання впливу Китаю та войовничу риторику з боку КНДР.