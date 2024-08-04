Німеччина хоче укласти оборонну угоду з Філіппінами цього року
Філіппіни і Німеччина в неділю зобов'язалися підписати угоду про оборонне співробітництво цього року, пообіцявши відстоювати міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його філіппінський колега Гілберто Теодоро зобов'язалися встановити довгострокові відносини між своїми збройними силами, щоб розширити навчання і двосторонні обміни, вивчити можливості для розширення двосторонньої співпраці у сфері озброєнь і брати участь у спільних проєктах.
Вони зустрілися в Манілі під час першого візиту німецького міністра оборони.
Теодоро сказав, що Філіппіни, які прагнуть модернізувати свої збройні сили для посилення зовнішньої оборони, "шукатимуть можливості залучити Німеччину як можливого постачальника цих можливостей".
Маніла і Берлін поглиблюють військові зв'язки на тлі загострення напруженості в останні місяці між Китаєм і Філіппінами, які обмінюються звинуваченнями щодо сутичок у спірних районах Південно-Китайського моря.
Китай висловив занепокоєння посиленням зв'язків між членами НАТО і такими азійськими країнами, як Японія, Південна Корея і Філіппіни, в той час як Вашингтон і його партнери розширюють подібні альянси і партнерства.
Раніше Німеччина офіційно стала вісімнадцятим членом очолюваного Сполученими Штатами Командування ООН (UNC), яке стежить за дотриманням перемир’я між Північною та Південною Кореями після війни 1950-1953 років.
Німеччина стала першим новим членом UNC з 2013 року, коли до сил долучилась Італія.
UNC – це багатонаціональні військові сили, які контролюють ситуацію в демілітаризованій зоні (ДМЗ) між Південною і Північною Кореєю. Країни формально залишаються в стані війни, але між ними діє перемир’я.
Сили ООН були створені у 1950 році. Їхнім завданням є забезпечення перемир'я та одночасне підтримання зв'язку з Північною Кореєю. Вони також зобов'язані допомагати захищати Південну Корею в разі конфлікту.
Посилення UNC відбувається в час усе більшої напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні з огляду на зростання впливу Китаю та войовничу риторику з боку КНДР.