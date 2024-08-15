США і Франція проводять спільні навчання в Індо-Тихоокеанському регіоні

Військово-морські сили США і Франції проводять спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Про це повідомила пресслужба Сьомого флоту США, пише "Європейська правда".

В операціях взяли участь есмінець ВМС США USS Dewey і фрегат ВМС Франції FS Bretagne.

"Наша спільна робота зміцнює об'єднані можливості наших професійних морських сил і посилює нашу здатність стримувати конфлікти в регіоні", – сказав командувач 7-го флоту США Фред Качер.

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ВМС США регулярно проводять операції разом з союзниками в Індо-Тихоокеанському регіоні, демонструючи спільну відданість міжнародному порядку, заснованому на правилах.

"Наші двосторонні навчання підтверджують високий рівень оперативної сумісності між французькими і американськими ВМС", – сказала командир корабля Bretagne Одрі Бутевіль.

Як відомо, з 5 по 23 серпня армія Молдови проводить на військових полігонах багатонаціональні навчання Scutul de Foc-2024.

А з 1 серпня у Польщі почалася ще одна військова операція, спрямована на посилення захисту неба у східних регіонах країни.