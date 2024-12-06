Президент Литви: Найімовірніше, кабелі в Балтійському морі пошкодили навмисне

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що існує висока вірогідність того, що кабелі зв’язку у Балтійському морі були пошкоджені навмисне.

Його заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Спершу стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Згодом повідомили про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, який теж пролягає в Балтійському морі.

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"Існує досить висока ймовірність того, що це зловмисна діяльність – нещодавнє пошкодження кабелів у Балтійському морі", – сказав Науседа журналістам,

Водночас він додав, що немає жодних доказів того, що пошкодження було навмисним.

Від низки європейських топпосадовців і раніше лунали припущення, що інцидент міг бути гібридною диверсією, а Литва – чий кабель постраждав – розслідує його як можливий тероризм. Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США казали, що інцидент навряд чи був підлаштований умисно.

На початку грудня стало відомо, що між Швецією і Фінляндією стався обрив інтернет-кабелю.