Між Швецією та Фінляндією стався розрив інтернет-кабелю

Між Швецією і Фінляндією стався обрив інтернет-кабелю, наразі компанія GlobalConnect працює над усуненням несправностей.

Про це із посиланням на шведський суспільний мовник SVT пише "Європейська правда".

Як зазначив мовник, обрив стався на суходолі у Фінляндії. Наразі, як пишуть журналісти, поліція підозрює зловмисників.

Global Connect акцентувала у своїй заяві, яку цитує мовник, що це "окремі інциденти" в оптоволоконних мережах компанії. За словами компанії, перебої не пов'язані з підводними кабелями.

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Міністерка транспорту і зв'язку Лулу Ранне заявила, що влада розслідує це питання разом з компанією GlobalConnect.

"Ми сприймаємо ситуацію серйозно", – заявила вона.

Зауважимо, цей інцидент відбувся після того, як у листопаді стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Того ж місяця у Литві заявили про пошкодження кабелю зв'язку між країною та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.

Від низки європейських топпосадовців і раніше лунали припущення, що інцидент міг бути гібридною диверсією, а Литва – чий кабель постраждав – розслідує його як можливий тероризм. Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США казали, що інцидент навряд чи був підлаштований умисно.