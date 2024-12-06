Президент Литвы: Вероятнее всего, кабели в Балтийском море повредили умышленно

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что существует высокая вероятность того, что кабели связи в Балтийском море были повреждены умышленно.

Его заявление приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Сначала стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Впоследствии сообщили о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, который тоже пролегает в Балтийском море.

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"Существует достаточно высокая вероятность того, что это злонамеренная деятельность – недавнее повреждение кабелей в Балтийском море", – сказал Науседа журналистам,

В то же время он добавил, что нет никаких доказательств того, что повреждение было преднамеренным.

От ряда европейских топ-чиновников и ранее звучали предположения, что инцидент мог быть гибридной диверсией, а Литва – чей кабель пострадал – расследует его как возможный терроризм. В то же время анонимные чиновники-собеседники СМИ в США говорили, что инцидент вряд ли был подстроен умышленно.

В начале декабря стало известно, что между Швецией и Финляндией произошел обрыв интернет-кабеля.