В Естонії звітують про загострення на деяких напрямках фронту в Україні та бої за плацдарми

Заступник начальника штабу дивізії Сил оборони Естонії, підполковник Маттіас Пуусепп стверджує, що протягом тижня ні Україна, ні Росія не змогли здійснити значних проривів на фронті, в той час як активні бойові дії тривали по всій лінії фронту.

Про це він сказав на брифінгу естонського Міністерства оборони в п’ятницю, 6 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Пуусепп акцентував, що Збройні Сили України перебувають під постійним тиском з боку сил Російської Федерації у Курській області.

"Хоча протягом останніх тижнів спостерігається поступове просування сил Російської Федерації в Курській області, жодна зі сторін не досягла вирішального прогресу", – зазначив він.

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В Міноборони Естонії вказують на можливість того, що для того, щоб ще більше зв'язати українські сили, російські війська здійснили фортифікаційне укріплення річки Оскіл поблизу межі Луганської та Харківської областей на північ від міста Куп'янськ, намагаючись створити плацдарм на західному березі річки.

"Наразі українським військам вдалося ліквідувати один з плацдармів, і цілком ймовірно, що другий буде подолано найближчими днями. Створення одного або декількох плацдармів дало б можливість силам Російської Федерації загрожувати не лише східній стороні міста Куп'янськ, але й північній стороні", – вважає він.

Мапа: DeepState

Також Пуусепп допустив, що Росія спробує створити більше плацдармів, наприклад, в районі річки Дніпро на південній частині фронту.

"Ця ділянка фронту добре укріплена, але якщо метою є зв'язати українські збройні сили, щоб не дати їм можливості підтримати наступ, то такий крок є ймовірним", – зауважив він.

У Донецькій області, за його словами, тиск російських військ на головному напрямку також є високим. Він акцентував: Росія зосереджує сили навколо Курахового, намагаючись об'єднати два напрямки наступу: один зі сходу на захід біля траси, а інший – на північ з району Вугледара вздовж тієї ж траси.

"Для українських сил ситуація досить складна, оскільки злиття цих напрямків може призвести до можливого оточення. Однак, навряд чи цей район залишиться без українського підкріплення", – сказав Пуусепп.

Мапа: DeepState

За його словами, внаслідок погіршення погоди на деяких ділянках фронту – місцевість ускладнює ведення боїв важкою технікою.

"Саме тому збройні сили Російської Федерації часто використовують квадроцикли і мотоцикли для перекидання своїх підрозділів на фронт, які не забезпечують захист або вогневу міць військ, але їх важче помітити, вони швидші і мають кращу прохідність", – додав він.

Зазначимо, декілька днів тому армія РФ намагалася захопити й утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ Харківської області, однак українські захисники вибили ворога.

17 листопада розвідка Британії опублікувала звіт, у якому зазначила, що на південь від Куп'янська російські війська вийшли до річки Оскіл, розірвавши українські логістичні лінії на східному березі річки.

Також у розвідувальному центрі Сил оборони Естонії вказували, що Росія накопичує війська, щоб спробувати витіснити українські сили з Курської області в найближчі тижні чи місяці.