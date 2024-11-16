Естонська розвідка прогнозує активізацію боїв у Курській області

У розвідувальному центрі Сил оборони Естонії вказують, що Росія накопичує війська, щоб спробувати витіснити українські сили з Курської області в найближчі тижні чи місяці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава розвідувального центру Сил оборони Естонії Ант Ківісельг, якого цитує ERR.

За його словами, наразі у Курській області тривають атаки, як українських, так і російських військ, причому райони переходять від однієї сторони до іншої.

Ківісельг вказав на повідомлення про те, що контингент російських військ у Курській області постійно збільшується, і, за даними українських збройних сил, зараз у регіоні перебуває близько 50 тисяч військовослужбовців, з яких близько 10 тисяч – північнокорейські.

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"Можна сказати, що така велика кількість військ і можлива концентрація в прикордонних районах виражає бажання РФ витіснити українські сили з Курської області в найближчі тижні або місяці. Найімовірніше, вони спробують це зробити до настання холодів або, найпізніше, у січні 2025 року", – зазначив він.

Естонські розвідники також фіксують збільшення кількості атак РФ в Донецькій і Луганській областях.

"Основні бойові контакти відбуваються в Покровському та Курахівському районах, де тиск з боку Російської Федерації останніми тижнями був постійним", – розповів Ківісельг.

Раніше в естонському Генштабі зауважували, що РФ намагається захопити якомога більше територій до морозів.

Британська розвідка раніше відзначала, що Росія і далі продовжує тиск у Донецькій області і тримає там значні сили, що й забезпечило останні успіхи на цій ділянці фронту.