Британська розвідка проаналізувала посилення тиску російських військ на Куп'янськ

Розвідка Великої Британії відзначила зростаючий тиск російських сил на Куп'янськ у Харківській області.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 17 листопада, повідомляє "Європейська правда".

"Російські війська посилили наступальний тиск на місто Куп'янськ Харківської області на північному сході України. 13 листопада 2024 року російські війська, ймовірно, намагалися проникнути в Куп'янськ з північного сходу", – йдеться в огляді.

Як зазначають у відомстві, на південь від Куп'янська російські війська вийшли до річки Оскіл, розірвавши українські логістичні лінії на східному березі річки.

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Російське угруповання на південь від Куп'янська поступово розширюється, оскільки Росія намагається посилити тиск на українські сили в цьому районі, стверджують у розвідці.

Там нагадують, що цивільне населення Куп'янська та прилеглих районів вже було евакуйоване за попереднім наказом українських урядовців 15 жовтня 2024 року. За оцінками Куп'янської військово-цивільної адміністрації, в районі Куп'янська залишилося 4 000 цивільних осіб. Це порівняно з довоєнним населенням у 27 000 осіб.

"Куп'янськ має важливе значення, оскільки є транспортним перехрестям і логістичним центром. Українці відновили контроль над Куп'янськом у вересні 2022 року", – нагадують в огляді.

Нагадаємо, у розвідувальному центрі Сил оборони Естонії вказують, що Росія накопичує війська, щоб спробувати витіснити українські сили з Курської області в найближчі тижні чи місяці.

Британська розвідка раніше відзначала, що Росія і далі продовжує тиск у Донецькій області і тримає там значні сили, що й забезпечило останні успіхи на цій ділянці фронту.